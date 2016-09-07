Туристическая отрасль уходит в облака из-за нагрузок в пиковые сезоны

Лидеры мировой туристической отрасли уже практически целиком ушли в цифровой мир: системы продаж и бронирования базируются на выверенной ИТ-архитектуре, в основе которой все чаще — облачные технологии. Они помогают избежать сбоев в пиковые периоды и делают планирование путешествие делом нескольких минут.

Каждый клик и прикосновение к экрану смартфона или планшета туристов, решивших провести свой отпуск в экзотической стране, медленно, но верно меняет ландшафт индустрии гостеприимства многих государств. Достаточно упомянуть такие инновационные сервисы, как Airbnb или Trivago, благодаря которым сегодня у каждого есть возможность забронировать через интернет номер в гостинице по разумной цене. Учитывая важность туристической отрасли для экономики многих стран, игнорирование технологического прогресса в этой области может обернуться для государств по всему миру поистине катастрофическими последствиями.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назвала туризм одним из инструментов экономического развития и борьбы с бедностью в развивающихся странах. Понимая важность туристической отрасли для экономики, правительства и компании ищут новые инновационные подходы для удовлетворения потребностей современных технически подкованных путешественников.

Все это в той же степени справедливо и для российского рынка, пусть здесь проникновение ИТ в туризм пока не столь заметное, или, если быть точнее, пока не удается вытеснить с рынка более опытные западные компании. Все же, несмотря на это, именно на туристический сектор пришлась самая высокая средняя стоимость сделки в сфере привлечения венчурных инвестиций в российские ИТ-компании — $3 млн. Российские компании также активно ведут разработки специализированных программных продуктов для нужд туристической отрасли страны. Представлены и локальные системы, базирующиеся в облаках.

Однако главная роль в этом сегменте все же принадлежит иностранным игрокам: турфирмам и авиакомпаниям (если только речь не идет о сугубо внутреннем туризме), а также крупным многопрофильным корпорациям. Не секрет, что и в области бронирования россияне предпочитают западные разработки.

Дождя можно больше не бояться

Наверное, нет ничего хуже, чем, приехав в теплую страну понежиться недельку на пляже, провести ее в гостинице, слушая стук дождя по крыше. К счастью, современные технологии позволяют в намного меньшей степени полагаться на случай в том, что касается погоды. Облачные сервисы открывают для туристов доступ к централизованным данным о погоде в данный момент и прогнозу на будущее.

Компания NetApp помогла национальной метеорологической службе Германии Deutscher Wetterdienst организовать сбор информации с более чем 2 тыс. метеорологических станций, многочисленных спутников и других источников по всему миру. Это позволило метеорологам обновлять свой прогноз каждые три часа и предоставлять данные о погоде в режиме реального времени, что раньше было невозможно.

Чтобы дождь или снег не застал туристов врасплох, мeтеорологическим службам нужно инвестировать средства в такие технологии, как флеш-накопители. Они открывают необходимый для анализа и понимания больших массивов информации мгновенный скоростной доступ к данным.

Надежное безопасное бронирование

Поведение людей при бронировании отдыха, как правило, весьма предсказуемо. Например, жители Северного полушария традиционно планируют свой летний отпуск на июль или август, а конец декабря и начало января оставляют для зимних каникул. Для сайтов бронирования отдыха такое постоянство оборачивается регулярными схватками за наши отпускные бюджеты, но оно также рождает и внезапные всплески спроса, которыми этим сайтам необходимо воспользоваться в полной мере.

Сайты бронирования сталкиваются с внезапными всплесками спроса в определенные сезоны

Турагентствам и туристическим сайтам необходимо приложить немалые усилия для того, чтобы их компьютерные системы успешно справлялись с таким взрывом клиентской активности, и чтобы каждый мог забронировать именно тот отдых, о котором он мечтает. Достижение такого результата требует решения широкого спектра задач — от поддержания максимальной пропускной способности каналов связи до обеспечения эффективной работы каждого сервера и гарантии того, что доступ к данным можно будет получить в тот самый момент, когда это необходимо.

Шквал заказов означает, что данные на этом уровне хранения запрашиваются и перезаписываются тысячи раз в секунду. Если сервер не реагирует на запрос, заказы срываются, системы перестают работать и яркие каникулы превращается в мрачные будни. Обеспечить готовность систем к подобным скачкам активности можно, инвестируя в надежную инфраструктуру хранения на базе флэш-накопителей, адаптирующуюся к максимальным и минимальным объемам трафика, а также поддерживая соответствующую инфраструктуру в рабочем состоянии в ожидании следующего всплеска клиентской активности.

Без очередей

Ввод в действие новых требования по предоставлению биометрических данных для Шенгенских виз привел к тому, что время, необходимое для подачи документов на визу, выросло. Ситуация усугубляется недостаточным количеством персонала для обслуживания тысяч туристов в пиковые сезоны — перед праздниками и в период отпусков. Для более эффективного управления этим процессом необходима централизованная система работы с данными. Если необходимая информация сохраняется в облаке и доступ к данным будет всегда открыт для разных стран, то путешественникам, въезжающим в Шенгенскую зону не в первый раз, не потребуется больше тратить время на сдачу биометрии.

Централизованные облачные сервисы способны преобразить всю систему обслуживания туристов — мы забудем о длинных очередях, поиск идеального места для отдыха не займет и минуты, а номер в гостинице можно будет безопасно забронировать одним кликом мышки.