Как гибридные облака меняют ритейл

Благодаря цифровым облачным технологиям компании в области розничной торговли могут предоставлять каждому клиенту обслуживание, предназначенное специально для него. У потребителя появляется возможность приобретать продукты и услуги этих предприятий как в онлайне, так и в обычных магазинах.

Розница осваивает онлайн

В результате развития цифровых технологий и тесного взаимодействия социальных сетей с мобильными и облачными решениями, торговые сети сталкиваются с непростой задачей: они должны сделать процесс покупки одинаково удобным для клиентов как в магазине, так и в интернете. Потребители хотят, чтобы компания предоставляла одинаковое обслуживание через любые каналы, присылала специализированные предложения, сформированные с учетом предыдущих покупок, и обеспечила удобство взаимодействия с брендом как в интернете, так и вне его. Однако иногда удержать клиентов не позволяет даже внедрение подходящих технологий.

Наибольший спрос на товары компаний розничной торговли во всем мире приходится на период с ноября по январь (время перед Рождеством и Новым Годом, а также сезоны распродаж). Он во многом связан с рекламными акциями компании в магазинах и в интернете. В это время большая нагрузка выпадает на сайты ритейлеров. Чтобы на них было удобно совершать покупки, в указанный период следует уделить особое внимание доступности и скорости работы сайта.

Это означает, что ИТ-система розничных компаний должна быть в состоянии объединить внешнюю и серверную инфраструктуру, в которой должны размещаться огромные объемы данных для потребителей (интернет-каталоги, запасы, рекламные данные), а также особо уязвимые данные: номера кредитных карт, контактные данные и заявки на доставку. Для хранения всех этих данных требуются огромные ресурсы. Экономичное и интегрированное гибридное облачное решение позволяет удовлетворить эту потребность без лишних затрат.

В ситуации, когда сократились бюджеты розничных компаний, связанные с ИТ-инфраструктурой, а прежние проблемы остались, ИТ-специалистам необходимо решать новые задачи при минимальных затратах. Именно поэтому набирает популярность аутсорсинг существующей ИТ-инфраструктуры или ее приобретение с помощью сервисной модели на основе облака.

Российский ритейл увеличивает расходы на ИТ

Несмотря на глобальные тенденции и сокращение российского рынка розничной торговли на 5,2% по итогам 2016 г., совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в стране увеличилась на 11,7% с ₽35,7 млрд в 2015 г. до ₽39,98 млрд в 2016 г. Это объясняется тем, что конкуренция на сокращающемся рынке повышается, а потому компаниям приходится искать новые способы повышения эффективности бизнеса и увеличения прибыли.

Облака в этом смысле меняют традиционный способ ведения бизнеса — новые технологии не только обеспечивают более эффективное управление данными, но и способствуют развитию инновационной ИТ-инфраструктуры, непосредственно влияющей на общий успех бизнеса. Розничные компании рассматривают облако как способ оптимизировать инвестиции и быстро реагировать на потребности бизнеса.

Значительная часть покупателей привыкла сначала изучать цены на сайте, и только потом идти в офлайн-магазин

В частности, гибридное облако позволяет розничным торговцам соответствовать растущим потребностям и предоставлять покупателям нужное им персонализированное обслуживание, одинаково удобное как в онлайне, так и в физических магазинах. Гибридное облако предоставляет розничным компаниям уникальные возможности и помогает так же равномерно распределить загрузку по размещению информации, как и нагрузку на сотрудников в пиковые сезоны. Для любого предприятия розничной торговли возможность масштабирования и наличие инфраструктуры, устойчивой к сбоям в периоды высокой загрузки, всегда будет одним из ключевых факторов успеха.

Масштабирование также предполагает наличие технологии, позволяющей в пиковые сезоны справляться со спросом как в магазинах, так и в интернете. Тем более, что значительная часть покупателей привыкла сначала изучать цены на сайте, и только потом идти в офлайн-магазин, что еще больше увеличивает нагрузку на ресурсы. По подсчетам аналитиков Google Россия, так поступают 73% покупателей.

Гибкость без дополнительных затрат

На протяжении большей части года розничные компании могут вести бизнес с помощью локальных систем, а в пиковые сезоны — пользоваться преимуществами гибридного облака. Благодаря решениям NetApp, розничным компаниям доступны вычислительные мощности, системы хранения, современные приложения для анализа данных, а также возможности резервного копирования и восстановления в облаке, предоставляемые поставщиками публичных облачных сервисов. Для доступа к столь гибкому решению не требуются ни дополнительные капиталовложения, ни длительный процесс внедрения в помещениях заказчика.

Тем не менее, когда речь идет о данных, особую важность приобретает быстрое масштабирование ресурсов в облаке. Данные обладают значительным объемом, поэтому их непросто перемещать. А поскольку ценность данных высока в долгосрочной перспективе, ими необходимо правильно управлять на протяжении всего срока их использования. Зачастую он может составлять долгие годы. Таким образом, ключевым фактором является последовательное управление данными.

Решение Data Fabric компании NetApp позволяет клиенту управлять своими данными, где бы они не находились, в любой данный момент времени перемещая их туда, где они больше всего нужны. Data Fabric также предоставляет клиентам необходимую гибкость решений благодаря созданию единого логического слоя, который позволяет пользователям частного или локального облака, системы гипермасштабирования или колокации управлять своими данными там, где это необходимо.

ИТ-специалисты в компаниях любого размера, в том числе предприятий розничной торговли, ищут перспективные технологии для того, чтобы ускорить работу основных приложений, обеспечить доступность данных, оптимизировать защиту данных и повысить скорость работы систем. Однако бюджеты продолжают сокращаться.

Решения Data Fabric компании NetApp позволяют решить эти задачи. За счет развертывания гибридных облачных решений Data Fabric в ИТ-инфраструктуре и/или в облачном сервисе, клиенты могут воспользоваться сочетанием лучших в своем классе технологий и возможностей совместной работы для решения самых разных задач.