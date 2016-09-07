NetApp: Какое будущее ждет производителей СХД в ближайшие годы

Цифровая трансформация бизнеса — вызов не только для заказчиков ИТ, но и для производителей. Сегодня вендоры вынуждены коренным образом пересматривать свои продукты и подход к клиенту. Почему один из самых популярных производителей СХД становится софтверной компанией и с чем связан повышенный интерес к российскому рынку, в интервью CNews рассказал Гос Хейн Фан де Вау, вице-президент NetApp в регионах NEMEA и MEEEAR (Северная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Россия и страны СНГ).

CNews: Цифровая трансформация — это раздутый маркетологами пузырь или настоящие изменения, которые переживает сегодня бизнес?

Гос Хейн Фан де Вау: Давайте оглянемся немного назад. За последние десятилетия ИТ оказали очень большие влияние на бизнес. Первое — это появление интернета, который дал широчайший круг новых возможностей. Он позволил организациям сразу сократить расходы, начать электронную коммерцию, он сделал возможным появление таких компаний, как Amazon, которые и сегодня не нуждаются в стратегии цифровой трансформации, потому что они родились уже как цифровые компании. В России к числу подобных компаний я бы отнес одного из наших заказчиков — компанию «Тинькофф».

Вторая тенденция, сильно повлиявшая на бизнес, — интернет вещей. Я вижу, что в России тоже широко обсуждаются его возможности и стартуют отдельные проекты. Я бы охарактеризовал текущую стадию как инкубационный период. По всему миру мы наблюдаем очень интересные инициативы в этом направлении. Так, один из наших клиентов — страховая компания — дает возможность начинающим водителям снизить стоимость страховки, если они продемонстрируют надежные навыки езды, которые отслеживаются при помощи специального телематического устройства. Аналитика помогает рассчитывать персональные тарифы и предложения.

Гос Хейн Фан де Вау: Пять лет назад компания NetApp была вендором, производящим оборудование. Сегодня мы становимся производителем решений по хранению и управлению данными

Я не думаю, что цифровая трансформация — это излишне раздутый маркетинговый пузырь. Несколько месяцев назад мы проводили исследование: две трети руководителей крупных компаний полагают, что в ближайшие 2-3 года цифровая трансформация станет ядром их бизнес-стратегии, позволяя создавать новые сервисы и повышать прибыль.

CNews: Каким будет следующий этап? Роботизация?

Гос Хейн Фан де Вау: Я — водитель автомобиля Tesla. Программное обеспечение уже позволяет ему ездить самостоятельно, но законодательно это пока невозможно. Жаль, потому что уже сейчас можно было бы выйти из машины у двери дома, а парковаться она бы поехала сама.

Uber ищет возможности избавиться от главной статьи затрат — водителей. Но посмотрите: в Америке сотни тысяч водителей. Что произойдет, если через 10–15 лет все они окажутся без работы? Действительно ли мы этого хотим?

В Парламенте Нидерландов уже идет обсуждение, не следует ли облагать налогом бизнес, заменяющий сотрудников роботами. То есть, если я, как руководитель компании, хочу заменить секретаря роботом, возможно, мне придется платить налоги, аналогичные налогам на сотрудника-человека.

Мне кажется, тема роботизации окутана страхом, и это несмотря на то, что замещение человеческого труда идет давно. 20 лет назад сотни людей в банках были задействованы в противодействии мошенничеству и проверяли каждую крупную или подозрительную транзакцию.

CNews: Что такое «цифровая трансформация» для NetApp как бизнеса? Вы сами тоже меняетесь?

Гос Хейн Фан де Вау: Пять лет назад компания NetApp была вендором, производящим оборудование. Сегодня мы становимся производителем решений по хранению и управлению данными. Если ранее мы концентрировались на поставке СХД, то сегодня фокус смешается в сторону программного обеспечения и услуг. Полтора года назад NetApp приобрел SolidFire. Полагаю, что в будущем мы больше не увидим поглощений производителей оборудования. Приобретаться будут софтверные и сервисные компании.

Очень многие наши клиенты сегодня переходят к гибридной модели. Здесь мы хотим дать им возможность использовать свои данные для бизнеса, не беспокоясь проблемами контроля, безопасности, управления данными — это мы готовы взять на себя. Клиенты говорят, что в переходе на гибридную модель хранения данных их тревожит безопасность информации. Наша стратегия в том, чтобы обеспечить здесь необходимый комфорт.

Если ранее наши клиенты работали по модели CAPEX, то сегодня мы разрабатываем новые дифференцированные модели, включающие подписку и облачные сервисы. Сегодня можно купить как полный стек наших решений — оборудование, программное обеспечение и сервис, так и только ПО, которое работает на любом оборудовании. Мы предлагаем СХД и на основе HDD, и на основе флеш, и облачные ресурсы для хранения, и гибридные формы.

Меняются и принципы бизнеса NetApp как компании, управляющей своими данными. Мы стараемся концентрироваться на наших ключевых компетенциях — разработке решений, при этом некоторые функции готовы отдать внешним облачным провайдерам, такие как хранение архивных данных, например, срок которого регламентирован законом и порой превышает 5 лет. Мы перестаем мыслить категориями ЦОДов и переходим к парадигме открытых управляемых систем для хранения данных, которые могут базироваться где угодно.

CNews: Как изменится рынок СХД в ближайшие годы?

Гос Хейн Фан де Вау: Заглянуть вперед на 3-5 лет очень непросто. Три года назад я и представить себе не мог, что появятся такие компании как Uber или Airbnb. Многие стартапы продолжают удивлять.

Мы видим, что в ближайшие 10 лет еще будет достаточно много компаний, имеющих существенный объем собственной инфраструктуры. Частично она переносится в облака, но еще долгое время будет оставаться и собственная инфраструктура. Поэтому мы продолжим работу над тем, чтобы сделать ее более дешевой, гибкой, легкой в обслуживании. Тема остается актуальной, потому что взрывной рост данных продолжается. Очень быстро растет объем видео. Большой вклад в этот прирост делают системы видеонаблюдения и безопасности. Ежедневно через YouTube просматриваются ролики совокупным хронометражем свыше миллиарда часов!

Сейчас мы в NetApp находимся в процессе определения пятилетней стратегии развития компании. Мы хотим модернизировать экосистему ИТ-инфраструктуры для наших клиентов и помочь им в гибридном хранении. NetApp Data Fabric позволяет клиентам свободно выбирать способ хранения данных, при этом имея полный контроль над данными и будучи спокойными за их безопасность, а также соблюдая национальное законодательство, регламентирующее хранение данных.

CNews: В чем вы видите основные сложности для NetApp сегодня?

Гос Хейн Фан де Вау: Мы часто обсуждаем с коллегами, что надо быть креативными. Серьезный вызов: последние 10 лет в компаниях мы общались с людьми, ответственными за хранение данных. Но уже сейчас мы видим, что наши заказчики меняются, среди них появились компании, развивающиеся по принципам Agile. Руководители ИТ она связывает разные системы, выступают своего рода брокерами ИТ-услуг для различных служб в самой компании, ее партнеров и клиентов. И здесь мы начинаем общаться уже не только с инженерами по хранению данных, но и с разработчиками приложений, специалистами, ответственными за облачные сервисы. Наша команда должна быть готова работать с расширенной целевой аудиторией.

Наш клиент, крупная датская компания, строящая мосты по всему миру, использует 3D Flexpod, чтобы мониторить состояние конструкций по всему миру. Это апробированное решение позволяет им экономить средства на покупке оборудования и решать проблему настройки оборудования в труднодоступных регионах. Решение изначально было создано для нефтяных компаний, которые вынуждены работать там, где есть ресурсы, и зачастую это отдаленные и не самые лучше места на земле. Умные технологии позволяют управлять хранением данных удаленно. И вновь, чтобы прийти к этому решению, нам пришлось говорить с людьми, ответственными за сейсмический мониторинг на нефтяных скважинах. Это не очень привычно для нас. Мы привыкли общаться с инженерами по СХД. Сейчас наша задача — найти общий язык с разными специалистами в компании-заказчике.

Мы начали показывать рост. Портфель традиционных проектов немного сокращается, но портфель новых стратегических для нас проектов растет очень быстро, прибавляя 20–25 процентов ежегодно, а с ними и растет стоимость наших акций — это приятно наблюдать. Мы видим, что аналитики связывают с NetApp очень позитивные ожидания.

CNews: Какими будут ваши ближайшие тактические шаги на российском рынке?

Гос Хейн Фан де Вау: Мы планируем агрессивный рост в подконтрольном мне регионе. В ряде стран, где мы начали инвестировать ранее, — в Германии, например, — мы являемся поставщиком СХД номер один и занимаем большую долю рынка, чем Dell и EMC вместе. Это показывает нам, какие цели достижимы на новых рынках, какой может быть наша доля.

Последний год мы наблюдаем рост нашего бизнеса в России. У нас здесь есть крепкий фундамент для роста в лице трех наших дистрибьютеров. Все они прогнозируют рост. Полтора года назад мы подписали договор с новым дистрибьютером — компанией OCS. Аналитики предсказывают 3-4% увеличение нашего целевого рынка.

CNews: Каковы ключевые технологические тренды, которые перевернут рынок в ближайшее время?

Гос Хейн Фан де Вау: На протяжении десятилетий вращающийся диск был стандартом де-факто. Сейчас идет переход на флеш. В России проникновение этой технологии еще достаточно низкое. Три месяца назад оно составляло 10-12%, сегодня 20% продаж NetApp приходятся на флеш. В Голландии эта цифра уже достигла 50%. Я полагаю, что в России спрос на флеш будет расти аналогичными темпами. Еще недавно на эту технологию смотрели как на Ferrari — быстро, но очень дорого. Ситуация быстро меняется, флеш-память уже стала рабочей технологией, ориентированной на широкий сегмент рынка. Технология позволяет не только увеличить скорость, но и эффективность дата-центра до 5 раз, что в итоге дает до 80% экономии на энергоснабжении ЦОДа.

Флеш — определенно очень заметный тренд, и здесь NetApp имеет сильные позиции и растет быстрее других лидеров рынка. Сейчас мы занимаем второе место по продажам флеш в мире, однако в некоторых странах (в Германии, Финляндии, Австрии) мы уже вырвались на первую позицию. Мы прогнозируем, что в течение года мы выйдем на первое место по продажам флеш по всему миру, потому что мы растем значительно быстрее конкурентов.

Другие тренды: переход от систем к приложениям, от CAPEX-модели к OPEX, от собственного ЦОДа к гибридным архитектурам. Мы стремимся стать лидером в поддержке клиентов по реализации гибридных стратегий построения инфраструктуры, чтобы сделать использование данных прибыльным для заказчиков. Мы движемся в сторону моделей Amazon, Microsoft Azure и уже заложили мощный фундамент. Реализация этой стратегии займет около 3–5 лет, и, наверное, у нее нет конечного горизонта. Но вы уже можете наблюдать, что мы делаем с точки зрения базового управления данными, хранения, восстановления, безопасности данных, мы будем расширять экосистему сопутствующих приложений, осуществляя активных переход от производителя оборудования к софтверной компании.