На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг

Один из ведущих провайдеров облачных услуг в дополнение к двум физическим дата-центрам решил создать и виртуальный ЦОД для крупного бизнеса. Чтобы отвечать всем необходимым требованиям крупных компаний из самых разных отраслей, было принято решение построить его на базе систем хранения данных NetApp, которые обеспечили заказчикам непрерывную работу бизнес-приложений.

Среди заказчиков — российские и иностранные гиганты

Удачный выбор вендоров — самая важная часть в бизнесе, который связан с предоставлением ИТ-услуг. Такие компании наиболее тщательно подходят к выбору партнеров, ведь это как раз тот случай, когда технологический вопрос является важнейшим для получения прибыли и победы над конкурентами. Группа компаний Safedata с 2006 г. предоставляет услуги размещения, обслуживания и аренды ИТ-ресурсов. Среди прочего, речь идет о таких востребованных предложениях, как аренда выделенных серверов и виртуальных центров обработки данных, а также хранение данных и предоставление облачных сервисов.

Также на протяжении многих лет Safedata организовывала для своих клиентов каналы связи и доступа к сети интернет, готова была прийти на выручку в случае необходимости защиты от DDoS-атак и предоставляла услуги доставки контента с помощью сети NGENIX. Развитие группы компаний привело со временем к постройке и вводу в эксплуатацию дата-центра «Москва-I», который соответствует требованиям уровня Tier-3 стандарта TIA-942. В ИТ-кругах столицы этот ЦОД ассоциируется с повышенными требованиями к защите, надежности работы и пропускной способности.

К слову, три года назад Safedata ввела в эксплуатацию дата-центр «Москва-II», помогли в этом специалисты Российского научного центра «Курчатовский институт». Общая площадь двух столичных ЦОДов превышает 5,5 тыс. кв. м, более половины из которых — технологические площадки для размещения оборудования, рассчитанные на размещение 1,4 тыс. серверных стоек.

Понятно, что при таком размахе бизнеса в число клиентов Safedata попали многие крупные компании — как российские, так и иностранные — из самых разных сегментов рынка: от промышленности и ритейла — до банков и ИТ-компаний.

Виртуальный ЦОД — надежный и производительный

Рост бизнеса и внедрение новых услуг заставило руководство Safedata задуматься о построении надежной и производительной платформы хранения для частных и публичных облаков. В частности, группа компаний начала предоставлять услугу «Виртуальный ЦОД» по модели IaaS (Infrastructure as a service — «инфраструктура как услуга»). Такой вариант размещения предполагает создание для заказчика ИТ-инфраструктуры практически любого уровня сложности. А строится она на базе как ресурсов собственных ЦОДов, так и платформы управления облаком VMware vCloud Director.

C учетом того, что основными заказчиками этой услуги являются крупные компании, то и основными критериями при выборе оборудования становятся высокая надежность и производительность. Перед Safedata возникла необходимость поставить в основу своего предложения технологии ведущих мировых производителей.

«Заказчикам из корпоративного сектора необходимо обеспечить максимальную надежность хранения и доступности данных, поэтому мы используем в нашем виртуальном ЦОДе лучшее в своем классе оборудование, в том числе системы хранения NetApp. За три года эксплуатации эти СХД доказали свою высокую производительность и надежность, а технологии thin provisioning и дедупликации помогли нам улучшить эффективность использования дискового пространства и снизить затраты на хранение», — рассказывает о сделанном выборе и его последствиях для бизнеса руководитель отдела облачных вычислений и платформ виртуализации Safedata Андрей Сорокин.

В группе компаний из множества имеющихся на рынке предложений склонились в пользу систем хранения NetApp FAS. В Safedata отмечают, что помимо гарантии постоянной доступности данных, эти СХД обладают еще одним весомым преимуществом для провайдеров облачных услуг: тесная интеграция с технологиями виртуализации VMware и гибкая реализация функционала Clustered Data ONTAP. Она позволяет без дополнительных усилий перераспределять имеющиеся ресурсы хранения и выделять новые.

Бесперебойность работы и эффективность хранения

Сначала основой для услуги «Виртуальный ЦОД» стала система среднего класса FAS3250, однако, после положительных отзывов клиентов, а также вследствие роста объемов данных пользователей, были закуплены другие системы — FAS6220 и FAS8060. Они считаются более емкими и производительными.

В итоге общая физическая емкость этих трех СХД превысила отметку в 1 Пбайт. В компании отмечают, что применение этих систем хранения позволило обеспечить действительно непрерывную работу бизнес-приложений, развернутых клиентами Safedata в виртуальном центре обработки данных. К слову, функция thin provisioning стала залогом гибкого распределения ресурсов СХД между приложениями разных пользователей, а это серьезно повысило эффективность хранения данных.

Коммерческие успехи по многим направлениями, и в частности те из них, что были достигнуты с помощью услуги «Виртуальный ЦОД», подвигнули группу компаний на ввод в эксплуатацию третьего дата-центра «Москва-III». Ожидаемая дата запуска — 2017 г. Его мощность составит 10 Мвт, а площадь — 3,5 тыс. кв. м. В ЦОДе можно будет разместить до 900 серверных стоек.