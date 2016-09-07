Массовый переход на флеш состоится в ближайшие 2-3 года

О том, как будет развиваться российский облачный рынок, какую роль на нем играют системы хранения данных и почему компания «ИТ-Град» остается верна технологиям NetApp, в интервью CNews рассказал Дмитрий Гачко, генеральный директор компании «ИТ-Град».

Дмитрий Гачко: Я считаю, что самым большим отличием является то, что у нас на рынке нет такого локального игрока, как Amazon. Amazon предложил модель потребления облачных ресурсов без участия администраторов. Любой разработчик интернет-проектов может достаточно успешно и быстро начать пользоваться его сервисами самостоятельно.

Если говорить про энтерпрайз-заказчиков, которые видят в облаке продолжение своей инфраструктуры, то в целом мировой и российский рынки отличаются не сильно. Может быть, российский рынок отстает от мирового по уровню зрелости на 1-2 года.

CNews: Вы говорите о публичных или о приватных облаках?

Дмитрий Гачко: Приватное облако – это инфраструктура, которая размещена на территории заказчика. По сути, это просто модное название всем известной локальной инфраструктуры. Поэтому, говоря об облаках, я имею в виду именно публичные облака. И они в России активно развиваются.

CNews: Существует мнение, что российские облачные провайдеры еще не готовы предоставить услуги того же качества, что их зарубежные коллеги. Согласны ли вы с этим утверждением?

Дмитрий Гачко: Могу ответить на этот вопрос на примере нашей компании. Мы создали инфраструктуру и разметили ее в дата-центре DataSpace 1 в Москве. Этот дата-центр – пятый в мире со статусом надежности Tier III Operational Sustainability-Gold. С каждым нашим заказчиком мы заключаем SLA и всегда его соблюдаем. Среди наших клиентов есть западные компании, и ни от одной из них мы ни разу не слышали, что качество облачных услуг в России ниже, чем в Европе.

Конечно, на бурно растущем облачном рынке существуют отдельные компании, которые предлагают услуги не самого высокого качества. Но они не выдержат конкуренции и в скором времени исчезнут.

CNews: Одним из аргументов в пользу развития собственной инфраструктуры является высокая стоимость ее аренды. Как вы можете это прокомментировать?

Дмитрий Гачко: Мы неоднократно занимались подготовкой финансово-экономического обоснования выбора разных решений для наших заказчиков. Конечно, при создании собственной инфраструктуры в первую очередь учитывается стоимость оборудования. Однако не стоит забывать о том, что, как правило, оборудование закупается с запасом – иногда на 30-50% больше необходимого, а в процессе его эксплуатации придется также платить за электричество, охлаждение, нанимать специалистов, которые будут его администрировать. В облаке заказчик платит ровно за то, что он потребляет. И если через год ему понадобятся дополнительные мощности, он заплатит за них именно через год, а не сегодня.

Кроме того, стоимость корпоративных облачных услуг в России существенно ниже, чем на Западе. Несмотря на то, что в последнее время курс доллара увеличился в 2 раза, провайдеры подняли цены совсем незначительно. Именно поэтому на российский облачный рынок пришел целый ряд западных заказчиков, а также российских компаний, которые ранее использовали сервисы Amazon.

CNews: Давайте поговорим о вашей компании. Как давно вы работаете на рынке? Сколько дата-центров у вашей компании? Какое оборудование вы используете?

Дмитрий Гачко: Компания «ИТ-Град» была создана и вышла на облачный рынок в 2008 году. Мы первые в России подписали соглашение с VMware и начали предоставлять услуги IaaS на базе их технологий. На следующем этапе мы заключили договор с «1С» о сдаче в аренду ее продуктов по модели SaaS.

Мы не строим собственные дата-центры, а арендуем пустые стойки в уже существующих. На сегодняшний день это дата-центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате и небольшая площадка в Финляндии. В стойках мы размещаем серверное оборудование компании Cisco (UCS) и системы хранения данных NetApp. Cверху устанавливаем стек виртуализации VMware, на базе которого предлагаем услуги IaaS нашим заказчикам.

CNews: Чем был обусловлен выбор решений от NetApp?

Дмитрий Гачко: Когда создавалась компания «ИТ-Град», решения NetApp еще не были широко представлены в России, но наша команда уже имела опыт работы с этим оборудованием. СХД NetApp кардинально отличались от того, что предлагали другие вендоры – Hitachi, EMC, НР. Технологии NetApp – это универсальные мультипротокольные системы хранения данных, которые существенно удобнее и производительнее. Уверен, что NetApp завоевал рынок именно благодаря передовой платформе, которую сегодня пытаются повторить все крупные вендоры.

Технологии NetApp позволяют нам получить очень хороший коэффициент перепродажи – покупая 1 терабайт, мы продаем наружу 5 терабайт. Это обеспечивается сочетанием функциональности и высокой производительности систем хранения. Благодаря мультипротокольности и виртуализации СХД NetApp мы можем предлагать заказчикам самые разные решения – нарезать систему хранения на маленькие кусочки и давать клиентам именно то, что им необходимо.

CNews: В 2014 г. вы стали первым сервис-провайдером NetApp в России и СНГ. Какие возможности появились у ваших заказчиков в этой связи?

Дмитрий Гачко: В 2014 году NetApp запустила программу, в рамках которой заказчики, использующие ее решения в частном облаке, могли получить дополнительные сервисы у облачных провайдеров, работающих на технологиях NetApp. Например, если клиент хочет реализовать план аварийного восстановления за счет облачного провайдера, то он должен договориться с ним о размещении какого-то количества ресурсов и выстроить репликацию средствами приложения в его облако. Часто это непростая задача, которая требует готовности многих компонентов.

Однако если у заказчика система хранения данных NetApp, мы можем решить эту задачу на уровне систем хранения данных. Это существенно упрощает решение и повышает его эффективность.

CNews: Как вы видите развитие облачного рынка в России на ближайшие годы? Как будет развиваться ваша компания?

Дмитрий Гачко: Сейчас российский облачный рынок находится в начале своей середины. Думаю, что в ближайшие 3-4 года его ждет активный рост. С рынка будут уходить случайные игроки, и в конечном итоге останутся около десяти крупных компаний.

Постепенно наиболее активным потребителем облачных услуг станет государственный сектор. Наверное, это в значительной степени будет играть на руку таким компаниям, как «Ростелеком». Но не только ему – облачный рынок настолько большой, что государственные компании будут работать и с коммерческими поставщиками, тем более, что они оказывают более качественные и клиентоориентированные услуги.

Если говорить о нашей компании, то мы планируем расти на 70-100% в год. В этом году у нас появился филиал и собственная площадка в Казахстане. Впереди – российские регионы, такие как Екатеринбург, Новосибирск.

Мы активно работаем с западными заказчиками, которые переносят данные в Россию в соответствии с ФЗ-152. Есть тренд перевода в облако высоконагруженных бизнес-систем на базе SAP HANA, который мы всячески поддерживаем и успешно реализуем такие проекты. В прошлом году запустили новую услугу – облачный PCI DSS хостинг. Пока мы единственные, кто ее предлагает. Теперь нашим заказчикам, которые хотят работать с пластиковыми картами, достаточно сертифицировать лишь кусочек своего приложения. Все меры по защите инфраструктуры, информационной безопасности предоставляются нами как услуга. Благодаря этому компании, которые хотят работать на рынке карточных платежей, могут выйти на него в течение месяца, а не через полгода, как это происходит обычно.

Также мы собираемся постепенно переходить на новую линейку систем хранения данных от NetApp, созданную на флеш. Мы уже приобрели новую систему А300 на почти 100 терабайт SSD. Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы станем свидетелями массового перехода на флеш.