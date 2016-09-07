Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp

От пленки — к «цифре»

«Санкт-Петербург» — это популярный телеканал, представляющий ежедневные события из жизни северной столицы и его жителей, с собственной сеткой вещания, насыщенной новостями, тематическими авторскими программами, прямыми трансляциями, общественно-политическими и спортивными шоу, а также художественными фильмами и сериалами. Телеканал транслируется в сетях петербургских кабельных операторов, входит в пакеты операторов спутникового телевидения «Триколор ТВ» и «НТВ Плюс» с географией вещания от Урала до Калининграда. Впервые телеканал «Санкт-Петербург» вышел в эфир 10 октября 2010 года, всего лишь после 38 дней подготовки к запуску.

В 2013-2014 гг. встал вопрос о переходе на безленточное производство. Современные видеокамеры производят запись на флэш-память, студии также работают с данными в цифровом виде. Замена видеокассет на карты памяти значительно ускорила обработку отснятых материалов и подготовку телевизионных программ, свела на нет случаи брака записи, неизбежные при использовании пленочных технологий. В то же время, профессиональная карта памяти стоит значительно дороже ленточной кассеты, поэтому безленточное производство подразумевает копирование отснятых материалов сразу после съемки на сервер для использования карты памяти для следующей съемки после ее форматирования.

Переход на безленточное производство значительно повышает требования к применяемому оборудованию. Кроме отсутствия возможности восстановления материала с архивной кассеты, ужесточаются требования к надежности хранения огромного объема видеоконтента, растущего каждый день. По мере запуска новых проектов, телеканал вводит в строй новые аппаратные, увеличивает число сотрудников, которым необходим постоянный доступ к видеоматериалам для регулярной работы. Так, например, на телеканале «Санкт-Петербург» доступ к отснятым материалам имеют более 400 пользователей.

Современный телеканал можно без преувеличения назвать высокотехнологичным производством, работа которого полностью завязана на активном использовании различных цифровых решений и технологий. ИТ-инфраструктура телеканала должна обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность без риска остановки работы для обслуживания.

С учетом возросших требований к надежности, масштабируемости и производительности хранилища видеоматериалов ИТ-специалисты телеканала «Санкт-Петербург» в 2014 г. приняли решение о приобретении дискового массива корпоративного класса, который должен заменить устаревшие классические серверы хранения. Такое внедрение сразу позволило бы значительным образом улучшить надежность хранения видеофайлов и производительность всей ИТ-инфраструктуры канала, снизить затраты на хранение за счет применения дедупликации, а также внедрить технологии виртуализации на основе отказоустойчивого кластера. В дополнение, такая СХД могла бы обеспечить масштабирование ресурсов хранения в сжатые сроки.

Высокое качество за приемлемую цену

На этапе подготовки специалисты телеканала «Санкт-Петербург» провели тщательное сравнение продуктов различных производителей СХД. В итоге выбор был сделан в пользу системы NetApp FAS8020 в качестве платформы для основного хранилища, и систем NetApp E-2760 и E-2712A для организации архивного хранения данных.

Илья Осичев, технический директор телеканала «Санкт-Петербург», отметил: «Наша компания не может себе позволить использовать компромиссные решения, когда речь идет о хранении данных. При выборе основной системы в первую очередь нам было необходимо решение, которое бы полностью соответствовало нашим требованиям по технической составляющей и, конечно же, по соотношению цены/качества. Мы очень рады тому, что NetАpp помог нам найти оптимальную комбинацию этих параметров, и в результате мы получили отличный инструмент, позволяющий нам решать все текущие задачи и не беспокоиться о том, как завтра запустить новый проект».

Партнером NetApp по реализации проекта на телеканале выступил опытный интегратор, облачный хостинг-провайдер — компания «ИТ-ГРАД». Ее специалисты предложили такую конфигурацию FAS8020, которая обеспечивала требуемый уровень производительности и масштабируемости и одновременно вписывалась в заданный ценовой диапазон.

Специалисты «ИТ-ГРАД» на основании опыта сайзинга инфраструктуры NetApp, заложили в проект не только текущие, но также прогнозные потребности телеканала «Санкт-Петербург» в хранении данных на пару следующих лет. В результате была продумана и разработана оптимальная конфигурация аппаратно-программных средств.

Все три системы хранения NetApp были установлены в 2014-2015 гг. Процесс инсталляции и пуско-наладки, которую провели сотрудники «ИТ-ГРАД», проходил в тесном сотрудничестве со специалистами телеканала. Во время инсталляции они также освоили интерфейс администратора СХД.

Трансформация без вреда для производства

За прошедшие после установки два года конфигурацию FAS8020 расширяли, подключая к системе дополнительные дисковые полки в онлайновом режиме. На сегодняшний день физическая емкость СХД достигла 256 Тбайт.

Одна дисковая полка системы с высокоскоростными накопителями SAS выделена для хранения данных платформы виртуализации, развернутой на 2-узловом кластере под управлением Windows Server Datacenter.

Системы E2760 и E2712A значительно уступают FAS8020 в функциональности и производительности, однако обладают таким же высоким уровнем надежности при более низкой стоимости хранения одного гигабайта. Эти системы очень хорошо подходят для архивного хранения, интенсивность запросов к которому намного меньше, чем у основного.

Суммарная физическая емкость архивных систем E2760 и E2712A составляет 384 Тбайт. Применение функции дедупликации СХД NetApp позволят уменьшить потребность в емкости на 11 — 39% в зависимости от типа данных, что с учетом больших объемов данных дает телеканалу значительную экономию затрат на хранение.

Замена устаревших серверов хранения на системы NetApp обеспечила телеканалу «Санкт-Петербург» значительно более высокий уровень надежности хранения материалов, благодаря чему переход к безленточному производству произошел плавно и без остановки производства телепередач. Мощные вычислительные ресурсы FAS8020 позволили применять систему для хранения не только видеофайлов, но и образов виртуальных серверов.

Илья Осичев подчеркивает, что «для телеканала нет дороже данных чем видеофайлы, записанные камерами журналистов, серверами в студиях, передвижной телевизионной станцией. Зачастую материал имеет уникальную составляющую и его нельзя отснять еще раз, поэтому нужно быть уверенными на 100%, что результат работы большого количества людей будет сохранен и к нему будет постоянный оперативный доступ».

«Когда мы рассчитываем на оборудование NetApp — на его производительность, масштабируемость, гибкость управления и надежность, всегда можно быть уверенным, что показатели обязательно будут соответствовать тому, что заявил производитель, — уверен Илья Осичев. — Опираясь на опыт эксплуатации систем NetApp, и сравнивая с практикой использования других систем, хотелось бы дополнительно отметить такой факт: за все использования с момента внедрения трех СХД NetApp у нас был лишь единичный случай поломки одного из дисков, который был оперативно — в течение одного дня — заменен резервом из ремкомплекта, предоставленного нашими партнерами. При этом в процессе не наблюдалось ни спада производительности, ни каких-то иных проблем. На мой взгляд, это отличный показатель для нашей сложной инфраструктуры, работающей в режиме 24/7 с большой нагрузкой».

Свой сайт с новой СХД

По словам Ильи Осичева, установленные системы NetApp обеспечили полную уверенность в надежном хранении видеофайлов, постоянной и быстрой их доступности, и отлично зарекомендовали себя за два года эксплуатации. Именно поэтому телеканал «Санкт-Петербург» выбрал для хранения данных своего нового сайта еще одну систему NetApp FAS.

В конце октября был полностью закончен монтаж, настройка и запуск совершенно новой системы хранения NetApp FAS2520 с физической емкостью 48 Тбайт, предназначенной для обслуживания обновленной версии сайта телеканала.

Сегодня посетителям сайта «ТВ Санкт-Петербург» доступны записи всех его программ, в том числе, в высоком разрешении. Ежедневная посещаемость сайта, по прогнозам, вскоре превысит отметку в 150 тыс. уникальных пользователей.

По словам Ильи Осичева, настройка и запуск системы, произведенный при участии специалистов «ИТ-Град», прошли безукоризненно. В настоящее время руководство телеканала полностью довольно полученным результатом, поскольку наконец-то удалось решить вопрос с кластерными системами ИТ-инфраструктуры, а прежде всего — добиться от нее планового уровня производительности: «Изначально ожидалась более высокая нагрузка системы, но текущие показатели радуют отличным уровнем, позволяющим посетителям сайта получать видеоматериалы без задержек и с большой скоростью».

Подчеркивая специфику работы сайта телеканала, Илья Осичев отметил, что наибольший эффект от внедрения системы хранения NetApp FAS2520 сказался на обработке больших файлов. При эксплуатации оборудования предыдущего поколения наблюдались значительные сложности с отдачей больших видеозаписей, которых немало в архиве телеканала: продолжительность некоторых эфирных записей достигает 3-5 часов, в целом большая доля архивов имеет продолжительность не менее 2 часов.

Внедрение новой СХД NetApp FAS2520 позволило организовать раздачу записей в любом качестве на выбор, включая версии в высоком разрешении. «Организация такого процесса зависит от множества факторов — качества каналов связи, коммутационного оборудования и так далее, но все, что зависит от NetApp FAS2520, она выполняет в полном объеме, как и ожидалось», — подчеркнул Илья Осичев.