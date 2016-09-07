Доминирующей формой потребления ИТ будет гибридное облако

Томас Кайзер (Thomas Kaiser), директор NetApp в регионе Восточная Европа, Турция, Россия и СНГ, рассказал CNews о том, как цифровая трансформация ломает представления о роли CIO, объяснил, каким образом облака превращают NetApp в софтверную компанию, а также предсказал смерть жестких дисков и стремительное развитие ИТ в России.

CNews: В ходе цифровой трансформации бизнеса меняется роль CIO. Расскажите, какие новые требования предъявляются к ИТ-директорам, какими навыками им нужно обладать и с какими сложностями им приходится сталкиваться в ходе цифровой трансформации?

Томас Кайзер: У меня есть друзья, которые занимают должности ИТ-директоров в крупных компаниях, и в том числе учитывая их опыт, я должен отметить, что изменения носят масштабный, порой даже драматический характер — ведь если CIO не может адаптироваться к новым условиям, его карьера закончена. ИТ-директора привыкли к тому, что они являются мозгом, принимающим ответственные решения в области информационных технологий. Однако постепенно центр принятия решений смещается в отраслевые департаменты, а ИТ-служба превращается в сервис-провайдера. С психологической точки зрения, нынешним CIO бывает очень сложно смириться с тем фактом, что теперь не они принимают окончательные решения.

CNews: Получается противоречивая ситуация: с одной стороны, роль ИТ-директоров внутри предприятия падает, но, с другой стороны, в целом значение ИТ в стратегии бизнеса возрастает, так как, практически любой современный продукт становится возможным только благодаря тому или иному ИТ-сервису…

Томас Кайзер: Я не соглашусь с утверждением, что роль ИТ-директоров снижается, правильнее будет сказать, что к ним предъявляются новые требования. В будущем CIO будет заниматься созданием и доставкой ИТ-сервисов, и в его задачи, в частности, будет входит поиск оптимального баланса между внешними публичными сервисами и внутренними сервисами, генерируемыми внутри самой компании.

CNews: Популярными и широко обсуждаемыми темами сейчас являются интернет вещей (Internet of Things, IoT) и большие данные. Каким образом рынок систем хранения учитывает эти тренды?

Томас Кайзер: С точки зрения базовой инфраструктуры все останется по-прежнему, однако изменения коснутся того, каким образом заказчики потребляют ИТ. Широкое развитие получат публичные сервисы, которые помимо собственно хранения также будут предлагать встроенные средства аналитики. Уже сейчас можно выделить несколько глобальных лидеров в этой области — Amazon Web Services, Microsoft Azure, облачный сервис IBM. Кроме того, появляются крупные национальные облачные провайдеры, в особенности это характерно для Восточной Европы, где более строгие требования регуляторов создают благоприятные условия для развития подобного бизнеса.

С другой стороны, предприятия по-прежнему активно инвестируют в собственную инфраструктуру (on-premise), которая технологически построена также по облачному принципу. Таким образом, доминирующей формой потребления ИТ окажется гибридное облако.

CNews: Почему бизнес по-прежнему готов инвестировать в собственную физическую ИТ-инфраструктуру?

Томас Кайзер: На это существует несколько причин. Прежде всего, это требования регуляторов, которые, например, запрещают финансовым организациям хранить данные в публичных облаках. Кроме того, некоторых по-прежнему останавливают соображения безопасности, хотя значение этого фактора неизменно снижается.

CNews: В России активно обсуждается возможность использования технологии блокчейн для проведения финансовых транзакций, Центробанк РФ даже запустил прототип децентрализованной платформы, через который банки смогут обмениваться информацией. Каковы перспективы блокчейна с вашей точки зрения?

Томас Кайзер: В глобальном масштабе это пока не самая актуальная тема, однако, эта технология, безусловно, перспективная, и Россия, в этом плане, опережает мировые тренды. Создание сервисов на блокчейн окажет заметное влияние на рынок хранения, причем не только с негативной точки зрения — мы видим здесь также большое пространство для взаимодействия.

CNews: Несколько лет назад мы говорили об облаках как о теоретической возможности, теперь речь идет о массовом внедрении технологии. Какие новые вызовы ставят перед компанией NetApp облака?

Томас Кайзер: Прежде всего, я бы хотел отметить, что мы видим большой спрос на облачные технологии в России, также, как и в других странах. Мы не собираемся самостоятельно выходить на рынок облачных услуг, наша задача — помочь реализовать облачные решения как сервис-провайдерам, так и конечным заказчикам. Прежде всего, необходимо обеспечить гибкое перемещение данных между различными провайдерами, чтобы обеспечить свободу выбора для заказчиков. Вопрос резервного копирования данных решается легко, а вот восстановление из резервной копии — гораздо более сложный процесс. В настоящий момент мы предоставляем решения для организации быстрого резервного копирования и аварийного восстановления из облака для пользователей наших операционных систем. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что с самого начала компания NetApp была не только поставщиком «железа», но также разработчиком программного обеспечения, и с развитием облаков значение последнего направления возрастает.

Томас Кайзер: Традиционные жесткие диски — это «мертвая» технология

CNews: Ключевыми узлами ИТ-инфраструктуры являются дата-центры, какое влияние на них оказывает эволюция систем хранения данных?

Томас Кайзер: Наши технологии упрощают процесс управления дата-центром с технологической точки зрения. Две полки СХД на флеш эквивалентны по производительности четырем шкафам оборудования с жесткими дисками, а это, в свою очередь, означает снижение расходов на электроэнергию, системы охлаждения и управление конфигурацией оборудования. На мой взгляд, традиционные жесткие диски — это «мертвая» технология, некоторые ниши для их применения будут сохраняться достаточно долго, но в долгосрочной перспективе их вытеснят флеш-накопители.

CNews: Какие тенденции на российском рынке систем хранения станут определяющими в 2017 г.?

Томас Кайзер: Во-первых, как я уже сказал, это уход с авансцены жестких дисков и их замена на флеш-накопители. Когда мы общаемся с заказчиками, мы разговариваем исключительно о флеш-технологиях, жесткие диски остались в прошлом. Второй тренд заключается в массовой миграции предприятий в облака. Заказчики созрели для перехода в публичные сервисы, масштабируемость, гибкость, безопасность и легкость в использовании таких услуг уже стали очевидны.

Еще одна группа изменений на рынке будет связана с так называемой «третьей платформой» (в определении IDC), которая трансформирует способы взаимодействия человека с технологией и объединяет в себе такие явления, как большие данные, интернет вещей, социальные сети, мобильные устройства, аналитические инструменты. Ключевым в этой связи я считаю возможность извлекать полезные знания из неструктурированных данных, что позволит в будущем создать огромное количество новых сервисов.

CNews: Довольны ли вы результатами NetApp в России, как оцениваете ситуацию на отечественном рынке и каков ваш прогноз по его развитию?

Томас Кайзер: Мы демонстрируем рост, несмотря на сложные экономические условия, что дает нам повод для оптимизма. Конечно, российская экономика пострадала из-за санкций, падения цен на нефть и снижения котировок рубля, однако негативный эффект оказался не столь значительным, как ожидалось.

CNews: Когда вы были назначены на должность директора в Восточной Европе, Турции и России полгода назад, какие задачи были поставлены перед вами относительно российского рынка?

Томас Кайзер: Россия вошла в зону моей ответственности в мае этого года, и теперь я руковожу продажами более, чем в 20 странах, включая страны Восточной Европы, СНГ и Турции. Моя первостепенная задача — поддерживать и наращивать продажи, а также развивать партнерский бизнес с целью увеличения базы заказчиков в регионе.

CNews: Что вы думаете о так называемом законе Яровой и технической стороне его реализации?

Томас Кайзер: По моему мнению, разговоры о том, что для реализации закона потребуются массивы СХД с емкостью, превышающей годовой объем поставок на мировой рынок, сильно преувеличены. С технической точки зрения такой проект вполне реализуем. На самом деле, подобные законодательные инициативы не является чем-то уникальным. Вопрос о хранении телефонных разговоров и SMS обсуждается в Австрии. Кроме того, подобные проекты уже реализованы в ряде стран, которые я не могу назвать, в том числе, с использованием решений NetApp.