Цифровая трансформация меняет способ «потребления» систем хранения

В ходе цифровой трансформации возникают новые бизнес-модели, которые бросают вызов традиционным игрокам в самых различных отраслях. С технологической точки зрения они представляют собой программные решения, работающие на публичных облачных платформах. Вице-президент по системному инжинирингу компании NetApp в регионе EMEA Манфред Бухманн (Manfred Buchmann) рассказал CNews, какие технологии и подходы будут определять облик систем хранения данных в ходе цифровой революции бизнеса.

CNews: Какое общее влияние цифровая трансформация оказывает на рынок систем хранения? Какие технологические тренды вы могли бы выделить?

Манфред Бухманн: Прежде всего, цифровая трансформация ведет к лавинообразному росту данных. К 2020 г. число подключенных устройств в полтора раза превысит население, и каждое из этих устройств будет генерировать данные. Естественно, это стимулирует спрос на системы хранения. Кроме того, эволюционируют подходы к хранению. Если раньше мы больше говорили про управление системами хранения, то теперь ключевую роль приобретает управление самими данными. Помимо собственных мощностей бизнес используют публичные облачные сервисы (например, Amazon Web Services или Microsoft Azure). В таких условиях компаниям необходимы инструменты, которые позволяют отслеживать движение данных и управлять ими на различных ресурсах .

Наконец, меняются сами технологии, с помощью которых данные сохраняются на физические носители. Вращающиеся диски уходят в прошлое, а их место занимаются твердотельные накопители, что позволяет значительно ускорить процесс извлечения полезной информации. Представим себе, что мы владельцы сети складов и нам нужно узнать, сколько зонтиков сейчас есть в наличии. На уровне системы хранения обработка такого запроса потребует 10 тысяч операций, каждая из которых, в случае с вращающимися жесткими дисками, потребует 5 миллисекунд, таким образом, ответа придется ждать 50 секунд. Если система хранения построена на SSD, время, затрачиваемое на одну операцию, сокращается до 0,5 миллисекунд, следовательно, на получение ответа потребуется всего 5 сек. С ростом числа данных время отклика становится критичным фактором, ведь количество операций ввода-вывода (IOPS, input/output operations per second) возрастает с десятков тысяч до миллионов.

CNews: Приведите примеры появления новых сервисов в результате цифровой трансформации.

Манфред Бухманн: Цифровая трансформация — это превращение идей в работающие бизнес-модели. В пример можно привести электромобили Tesla. Главным отличием этих транспортных средств является не двигатель на электрической тяге, а так называемая бизнес-модель «айфона» при реализации пользовательских сервисов. Когда вы скачиваете обновление ПО для смартфона, вы автоматически получаете новый функционал. Аналогичная схема реализована в автомобилях Tesla: например, возможность автоматической парковки была добавлена через обновление программного обеспечения для уже проданных автомобилей.

Мы также видим множество инновационных проектов в финансовой сфере. Например, портал Kickstarter для привлечения инвестиций в стартапы на основе краудфандинга меняет представление о том, как работает венчурный капитал. В Германии существует банк Number26 (N26), который работает исключительно через мобильные каналы, — регистрация занимает считанные минуты, а смартфон служит для идентификации пользователя.

Инновационные проекты оказывают давление на традиционных участников рынка, для которых большой проблемой является наследие старых моделей ведения бизнеса — они не могут отказаться от старых клиентов и в одночасье закрыть каналы продаж, которые они сейчас используют.

CNews: Компании заинтересованы в том, чтобы как можно меньше времени уделять развитию ИТ-инфраструктуры с целью иметь возможность сосредоточиться на непосредственных бизнес-задачах. При этом для реализации новых сервисов используются программное обеспечение. Как вы можете помочь таким предприятиям?

Манфред Бухманн: Ключевым каналом для реализации инноваций стало программное обеспечение, доставляемое по сервисной модели(Software-as-a-Service, SaaS). Все проекты, которые я упомянул, это софтверные решения. Таким образом, для компании NetApp приоритетным направлением является создание комфортных условий для разработчиков, использующих облака. Функционал NetApp реализован на таких платформах как Amazon Web Services и Microsoft Azure. Например, вы можете бесшовно перемещать данные между публичным облаком и собственным дата-центром или сохранять локальные резервные копии данных, с которыми вы работаете в облачном сервисе Office365. Весь функционал NetApp реализован на программном уровне для удобства разработчиков.

Аналогичный подход мы применяем внутри нашей собственной компании: для разработчиков было построено облако на основе OpenStack, в котором насчитывается более 10 тысяч виртуальных машин. Благодаря облаку нам удалось сократить временные затраты на разработку с дней до часов.

Манфред Бухманн: Цифровая трансформация — это превращение идей в работающие бизнес-модели

CNews: Есть ли отрасли, которые не заинтересованы в публичных и гибридных облачных сервисах? Например, банки или госсектор?

Манфред Бухманн: Я соглашусь с вами, говоря о государственном секторе — в некоторых случаях госслужбы имеют дело с секретными данными, которые не следует доверять публичным сервисам. Однако в случае с финансовыми предприятиями дело обстоит прямо противоположным образом. Новые компании — банк Number26 или платформа Kickstarter — изначально базируются в облаках. А недавнее решение о выходе Британии из EC обнажило проблемы классической инфраструктуры (on-premise) для традиционных банков. Дело в том, что крупнейшим финансовым центром Европы является Лондон, однако из-за Brexit многим банкам придется сменить место дислокации штаб-квартиры. В случае наличия построенного ЦОД в Британии эта задача значительно усложняется, в то время как публичное облако дает необходимую в данном вопросе гибкость.

CNews: На каком этапе развития находятся технологии программно-определяемых хранилищ (Software-Defined Storage)?

Манфред Бухманн: Программно-определяемые хранилища уже стали реальностью. Например, выделение нужных ресурсов на Amazon осуществляется исключительно программными средствами. Ранее, чтобы расширить объем СХД требовалась ждать нового оборудования несколько недель, теперь же выделение новых ресурсов происходит в один клик в облачном сервисе.

CNews: Какие проблемы безопасности вы можете отметить при работе с публичными облачными сервисами?

Манфред Бухманн: Как бы вы ни закрывали все двери для злоумышленников, все равно кто-нибудь прорвется через периметр безопасности, поэтому надо выстроить бизнес-процессы внутри компании с учетом возможных инцидентов. На случай, если данные будут испорчены в результате воздействия вредоносной программы, необходимо всегда иметь под рукой резервную копию, из которой можно быстро восстановить первоначальные данные. С этой точки зрения публичные облачные сервисы зачастую предлагают более высокий уровень безопасности. Например, работая с Amazon, я всегда могу быть уверен, что на ОС Linux установлены новейшие апдейты, так как за этим следит специальная служба, которой может не быть в моей компании.

Риски публичных облачных сервисов лежат в области законодательства. Например, в случае новых требований регулятора в США к Amazon, не всегда понятно, как это отразится на работе с клиентами за пределами Соединенных Штатов. Технология движется вперед, и законодательству необходимо адаптировать под новые реалии. Этот процесс может занять, по моей оценке, 5-10 лет.

CNews: Компания NetApp уделяет много внимания технологии так называемых «контейнеров». Расскажите, в чем заключаются преимущества контейнерной виртуализации?

Манфред Бухманн: Контейнерные технологии меняют подход к развертыванию программного обеспечения. При классическом подходе вы скачиваете обновление или необходимое ПО под уже установленную машину Linux, в случае с контейнерами при необходимости апгрейда вы строите с нуля контейнер с заданными характеристиками. Таким образом, обеспечивается независимость от операционной системы, заданная конфигурация ПО может быть развернута где угодно. Важное преимущество контейнеров заключается в том, что они не содержат в себе данные, приложения и данные полностью разделены.

Третье преимущество контейнеров заключается в катастрофоустойчивости приложений, так как такой подход изначально учитывает возможные сбои в ИТ-инфраструктуре. В традиционном ИТ мы вынуждены резервировать программы и данные, при работе контейнеров необходимость в этом отпадает. Например, компания Google в неделю запускает до 3 млрд контейнеров — каждый из них соответствует отдельной сессии в Google Docs. Если при работе сервиса наблюдается неполадки, контейнер может быть моментально перезапущен без каких-либо проблем для конечного пользователя.

CNews: Какие новейшие разработки в области хранения данных, на ваш взгляд, являются наиболее интересными и перспективными?

Манфред Бухманн: На мой взгляд, самим интересными и перспективными технологиями являются объектные хранилища и системы управления контейнерами, например, Kubernetes и Mesos. Изящество таких решений заключается в том, что одним кликом вы можете провести обновление операционной системы в тысячах контейнеров. В более глобальном рассмотрении, я бы также выделил технологии машинного обучения — думаю, именно в этом направлении будут развиваться в дальнейшем ИТ.

CNews: Как технологии машинного обучения могут быть использованы в системах хранения?

Манфред Бухманн: Предполагаю, что машинное обучение найдет свое применение в области встроенных инструментов аналитики, которые в автоматическом режиме будут учиться находить общие шаблоны и взаимосвязи между различными данными. Кроме того, самообучающиеся программы помогут в выборе публичных сервисов — они смогут точно определить, у какого провайдера лучше отклик в различные отрезки времени, когда после выхода очередного блокбастера пользователи «обвалят» сервера Amazon и так далее.

CNews: В чем заключается особенность российского рынка по сравнению с другими странами?

Манфред Бухманн: На самом деле, я не вижу большой разницы между различными странами: во всех регионах — в Европе, США, России, на Ближнем Востоке — мы наблюдаем одни и те же тенденции. Так же, как и на других рынках, здесь очень быстро растут продажи решений на флеш. Если несколько лет назад мы говорили об отставании российского рынка СХД от ведущих стран, то теперь он догнал лидеров. Главной особенностью является наличие качественной системы образования, благодаря которой в вашей стране появляется большое количество специалистов, готовых работать с новыми технологиями.