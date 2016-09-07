NetApp Innovation 2016: взгляд в будущее СХД

Наверное, ни одна другая отрасль так не зависит от инновационных разработок, как сектор систем хранения данных (СХД), и ни одна не влияет настолько сильно на другие области ИТ-рынка. Сегодня на первый план в этой сфере вышли системы, полностью работающие на флэш и технологии контейнерного хранения данных. Эти темы обсуждали специалисты и участники рынка на конференции NetApp Innovation 2016.

Рынок систем хранения данных переживает интересные перемены: главные роли на нем начинают играть технологии и даже методологии, требующие значительных ресурсов и тщательного сопровождения. Речь идет о флэш- и гибридных системах, а также о контейнерах, которые являются своего рода камнем преткновения для многих специалистов в данной области.

О том, как развиваются эти направления, что в связи с этим делают участники рынка сегодня и что они предпримут завтра, говорили на ежегодной конференции NetApp Innovation 2016. Прошедшее 8 ноября мероприятие стало уже десятым по счёту.

Какими бы важными ни были финансовые показатели, значительным, а то и определяющим фактором для ИТ-компании сегодня является технологическое развитие и инновационные идеи. Именно эту мысль подчеркнула в своем выступлении Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ.

Знамя технологий NetApp держит высоко. В 2016 г. было представлено новое поколение FAS-систем, в числе которых новые low- и hi-end системы, подобных которым компания никогда еще не выпускала; также была обновлена линейка all-flash-систем (А-300, А-700). Один из ключевых показателей развития продуктов — скорость. Татьяна Бочарникова отметила, что за прошедший год AFF-системы стали в 2 раза быстрее.

Татьяна Бочарникова: Определяющим фактором для ИТ-компании сегодня является технологическое развитие и инновационные идеи

«Наверное, можно сказать, что за год и мы прибавили в скорости. Мы буквально вырвались на второе место на рынке all-flash-систем, — заметила глава российского представительства NetApp, напомнив о том, что компания первой среди конкурентов объявила о запуске СХД с дисками на 15 Тб и стала лидером в разработке дисков на 30 Тб. — Мы были первыми, кто начал говорить, что 30 Тб — это реальность, которая вскоре появится на рынке».

Ветер перемен

Впрочем, достижения компании-хозяйки конференции не были основной темой встречи. Технический директор NetApp в России Роман Ройфман быстро перевел разговор в плоскость ситуации на рынке и отношения бизнеса к существующим на нем предложениям. Он отметил, что простой пользователь интересуется не столько техническими характеристиками систем хранения данных, сколько процессом управления ими и последствиями их использования. А потому, по мнению Романа Ройфмана, потребителю важно не то, насколько его система будет флэшевой, а такие характеристики, как простота управления (симплисити), универсальность, автоматизация и масштабирование.

Развивая мысль коллеги, Манфред Бухман, старший директор по системному инжинирингу компании NetApp в EMEA начал свое выступление под известную композицию Wind of Change, намекая, что ветер перемен дует сегодня в отрасли систем хранения данных. По его словам, объемы данных возрастают с необычайной скоростью, и в большинстве своем они не систематизированы, а потому с трудом поддаются анализу. Образуется своего рода «цифровой разрыв».

Манфред Бухман считает, что в отрасли систем хранения данных настало время перемен

Манфред Бухман отметил, что к 2020 г. количество информации, генерируемой пользовательскими устройствами, вырастет в 277 раз; на 40% возрастет объем данных, считываемых с различных датчиков и меток; на каждого человека Земли, включая младенцев, будет приходиться более 5 Тб информации. Значительное количество данных будет возникать в процессе использования различных веб-сервисов, например, интернет-образования. По этой причине перед разработчиками стоят задачи увеличения скорости работы систем хранения, обеспечение их гипермасштабируемости, программная определяемость СХД и другие. Большинству из этих параметров, по словам Манфреда Бухмана, уже сейчас соответствуют решения NetApp.

Сила в сотрудничестве

Конкретный пример совместного продукта, идущего в ногу с последними достижениями вендоров систем хранения, привел Евгений Лагунцов, представитель компании Cisco. Он рассказал о решении FlexPod, являющемся, по сути, архитектурой ЦОД «из коробки». Она включает в себя следующие элементы: сетевую часть Cisco Nexus, вычислительная — UCS Platform от того же производителя, СХД Flex Pod — NetApp FAS.

Как рассказал менеджер Cisco по развитию бизнеса в области ЦОД Дмитрий Хорошев, с компанией NetApp сотрудничество началось давно и сразу стало достаточно плотным: «Когда Cisco в 2008 году вышла на рынок со своими серверными решениями, изначальная идея была в том, чтобы создавать инфраструктурные блоки. И клиент, не вдаваясь в детали построения этих блоков, мог генерировать свою инфраструктуру из готовых частей. Первое такое решение было выпущено совместно с компанией NetApp, и называлось оно FlexPod». За прошедшие 8 лет это решение, по мнению Дмитрия Хорошева, доказало свою состоятельность, поскольку позволяет сэкономить до нескольких месяцев на внедрение многих систем и является достаточно надежным.

Участники конференции обсудили, что на рынке СХД происходит сегодня и что будет происходить завтра

О другом совместном (и не менее успешном) решении рассказал представитель компании Veeam Виталий Савченко. Оно было разработано в 2014 г. и направлено на использование возможностей Data ONTAP для создания консистентных резервных копий из аппаратных снимков NetApp. Основной задачей разработчиков Veeam является обеспечение наиболее агрессивных показателей RTO и RPO. С помощью СХД NetApp FAS и FlexArray V-Series можно создавать бэкапы настолько часто, насколько это будет необходимо. При этом нагрузка на системы относительно невысока, а показатели целевой точки и допустимого времени восстановления (RTPO) не превышают 15 минут для всех приложений и данных.

«Наше решение — это программное обеспечение из коробки. Естественно, наша работа заканчивается там, где заказчик начинает его под себя кастомизировать. В коробке он получает многое, но для того, чтобы полностью настроить процесс, надо работать дальше», — отметил Виталий Савченко.

Виталий Савченко рассказал о том, как Veeam использует СХД NetApp FAS и FlexArray V-Series

Пожалуй, о самом значимом приобретении NetApp за последний год рассказал собравшимся директор по продажам SolidFire в регионе EMEA Джеймс Дэй. Таким приобретением стала собственно сама SolidFire — один из ведущих мировых разработчиков all-flash-систем. Сегодня, спустя 9 месяцев после завершения сделки, решения компании практически полностью встроены в стратегию NetApp DataFabric, что позволяет перемещать данные между любыми вычислительными средами.

Интерес в зале вызвал рассказ о преимуществах нового поколения дата-центров NetApp SolidFire

Джеймс Дэй полагает, что NetApp SolidFire представляет собой новое поколение дата-центров. Его основными чертами являются возможность гибкого масштабирования инфраструктуры, широкие возможности самовосстановления и гарантированное качество сервиса. Подобного рода разработки весьма востребованы среди провайдеров частных облаков и различных веб-сервисов, поскольку они значительно ускоряют развертывание облачной инфраструктуры, позволяют достичь высокой скорости реакции на запросы клиентов и консолидируют различные рабочие нагрузки в пределах одного флэш-массива.

Вопрос контейнеров

Одной их наиболее противоречивых тем, волнующих представителей сектора СХД, является вопрос применения в их создании контейнеров. «Контейнеры — это следующее звено в развитии построения массивов хранения данных, которое может во многом изменить саму методологию», — уверен Манфред Бухман.

С ним согласен представляющий компанию Microsoft Алексей Тараненко. Он отметил, что контейнеры — это, действительно, следующий шаг в развитии виртуализации. Только виртуализируется не железо, а, по сути, операционная система. Чуть подробнее суть технологии раскрыл представитель компании Red Hat Дмитрий Севостьянов. По его словам, «контейнер — это некая изолированная среда, которая предназначена для работы приложения с набором библиотек, и к этой среде, как правило, автоматически присоединяются сеть и хранилище».

Представители сектора СХД обсудили вопрос применения контейнеров при создании систем хранения данных

Представитель компании Mirantis Валерий Безруков напомнил, что контейнеры появились в 2004-2005 гг., когда была создана зона Solaris. Тогда это было интересно, но не стало важным явлением в отрасли. Отправной же точкой для взлета контейнеров стало создание открытой платформы для разработки, доставки и эксплуатации приложений Docker, которая является способом упаковки и распространения программного обеспечения. «Для Mirantis контейнеры — это не столько способ изоляции и оптимизации, сколько способ доставки софта», — заключил Валерий Безруков.

Таблетка от будущих болезней

Живую дискуссию вызвал вопрос о том, является ли технология контейнеров хайпом или же это новая реальность отрасли? Представитель NetApp высказался за второй вариант. Его точку зрения поддержал и Алексей Тараненко. Он обосновал свое мнение тем, что сегодня контейнеры используются всеми крупными инновационными компаниями, такими, как Google, Amazon и Facebook.

«Это уже работает, уже существует. Но не все приложения можно контейнеризировать. Есть некоторые ограничения, которые не позволяют нам использовать эти приложения в новой среде. И для того, чтобы эта технология начала работать, необходимо изменить архитектурный подход к хранению приложений», — высказал свое мнение Алексей Тараненко.

В оппозиции к коллегам оказался Валерий Безруков. По его мнению, сейчас контейнеры — хайп, что отнюдь не означает того, что они не станут однажды реальностью.

«Сегодня все видят перед собой какое-то новое чудо, но постепенно придет понимание, что это хорошая удобная технология. Впрочем, на ее внедрение нужно тратить деньги. Есть вероятность, что, пройдя через первую волну хайпа, она станет реальностью в течение 2-4 лет», — резюмировал Валерий Безруков. Он добавил, что для большинства предприятий контейнеры — это «таблетка от будущих заболеваний», которыми страдают компании mode 2, в том числе Google.

Живую дискуссию вызвал вопрос о том, является ли технология контейнеров хайпом

Отчасти присоединился к мнению коллеги Дмитрий Севостьянов, рассказавший, что инновационные компании создают контейнеры тысячами, и тысячами их уничтожают. Но чтобы приложение работало в контейнере, оно должно быть изначально спроектировано как распределенное, что требует некоторых затрат.

Но в чем же преимущество контейнеров? По мнению представителя Mirantis, их два. Во-первых, если под контейнером подразумевается Docker, то это способ легковесной изоляции виртуализации, который сейчас более ресурсоемок. А если говорить собственно про контейнер, то это удобный, эффективный и легковесный способ доставки и апгрейда приложений.

Схожую позицию занял и Манфред Бухман, а вот представитель компании Microsoft отметил, в первую очередь, гибкость данной технологии для разработчиков и возможность практически бесконечного масштабирования: «Если нам нужно 1000 контейнеров, мы запустим 1000».

В целом же, по большинству вопросов участники панельной дискуссии высказывали схожие мнения. Это касалось даже компаний, которых принято считать традиционными оппонентами. Панельная дискуссия в этом году стала дискуссией полного согласия.

Полина Осокина