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Расходы на облачные услуги в Европе превысили 1 млрд евро за квартал

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Компании из Европы, Африки и стран Ближнего Востока продолжают тратить все больше средств на ИТ-услуги. Внутри этих расходов, согласно исследованию аналитиков ISG, увеличивается и доля затрат на облачные технологии. Тенденции роста справедливы и в глобальном масштабе.

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Спрос на облачные технологии в EMEA продолжает расти

Компании из региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) потратили более 1 млрд евро на облачные ИТ-услуги в I квартале 2017 г. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков ISG, которые исследовали все сделки, заключенные с января по март. Эта сумма стала прямым следствием увеличения на 48% расходов на контракты, которые предусматривали предоставление облаков как услуги. В их число вошли все ключевые модели потребления: SaaS (ПО как услуга), IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга).

Общая величина расходов на ИТ в этих контрактах превышает отметку в 3,5 млрд евро. Эта сумма на 19% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, в регионе EMEA выросли до 2,5 млрд евро расходы на традиционный аутсорсинг, при котором поставщик самостоятельно разрабатывает и поддерживает работу ПО для того или иного ИТ-сервиса. Это самый высокий поквартальный показатель за последние 12 месяцев.

Контракты на предоставление облаков как услуги в регионе EMEA выросли на 48%

«После медленного старта, рынок предоставления облаков как услуги продолжает укрепляться. Мы однозначно ожидаем высоких показателей на рынке EMEA в остальных кварталах 2017 года», — комментирует итоги исследования президент ISG Джон Кеппел (John Keppel).

Госсектор стал меньше тратить на ИТ

Впрочем, несмотря на общую положительную динамику в регионе, произошло серьезное снижение расходов на ИТ в госсекторе. Эта часть рынка потеряла почти половину общей стоимости контрактов, которая составила в итоге 6,3 млрд евро. В ISG это объясняют периодом политической неопределенности в Европе. Впрочем, аналитики считают, что ситуация выправится в течение года. В качестве доказательства они приводят первый за последний год серьезный рост стоимости контрактов в Великобритании, которая и стала одной из ключевых причин общеевропейского спада.

Но в глобальные показатели все равно показывают серьезный рост: во всем мире на ИТ-услуги в I квартале 2017 г. потратили 18,7 млрд евро. Это на 15% больше, чем в последние 3 месяца 2016 г., но на 1,8 млрд евро меньше, чем в I квартале 2016 г. Глобальные расходы на облачные контракты выросли более, чем на 1 млрд евро, прибавив 38% к аналогичному периоду 2016 г.