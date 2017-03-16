Европейские компании рассказали, зачем им нужны облака

Масштабный отраслевой опрос, проведенный NetApp, показал, что предприятия Старого света склоняются к использованию облачных технологий. Наиболее часто к ним прибегают, когда встают вопросы хранения и резервного копирования данных.

Европейский бизнес склоняется к гибридным облакам

Компания NetApp обнародовала результаты своего первого отраслевого опроса об использовании облачных технологий в Европе. В нем приняли участие 750 директоров по информационным технологиям из Франции, Германии и Великобритании. Анализ их ответов показал, что наибольшей популярностью при переходе компаний на облачные технологии пользуется гибридное облако — этот вариант выбрали большинство всех участников опроса в каждой стране (69% в Германии, 61% во Франции и 58% в Великобритании).

При этом они обращаются к услугам партнеров разного профиля: предпочтение отдается в первую очередь местным провайдерам — их выбрали в общей сложности 26% респондентов в Германии, Франции и Великобритании. Менее популярны гиперскейлеры (18%) и крупные провайдеры облачных услуг или глобальные системные интеграторы (17%). Лишь 3% участников опроса заявили, что вообще не пользуются облачными сервисами или только планируют переход на них. У «облачных скептиков» нет характерных объединяющих признаков — по размеру бизнеса, отраслевой вертикали или, например, «облачной» стратегии.

Безопасность — основная причина перехода в облака

Более половины респондентов (56%) выделили безопасность в качестве основной причины перехода к облакам. Как подчеркивают в компании NetApp, это свидетельствует о том, что передача данных провайдерам облачных услуг не воспринимается как элемент риска. Данные опроса указывают на хорошие перспективы дальнейшего перехода компаний на облачные технологии.

56% опрошенных назвали безопасность основной причиной перехода к облакам: передача данных провайдерам облачных услуг больше не воспринимается как элемент риска

Среди других причин использования облаков европейские ИТ-директоры назвали гибкость (55%) и снижение издержек (54%). Простота в использовании является важнейшим мотиватором для французских (61%) и британских (50%) компаний, а вот в Германии этот аспект был оттеснен на второй план (46%) соображениями защиты данных (53%).

Основная функциональность — хранение и резервное копирование

Основными направлениями использования облака во всех включенных в исследование странах были названы хранение и резервное копирование. Но ими дело не ограничивается. В Великобритании 56% в перечень основного используемого функционала включили хранение файлов, 51% — базы данных и аналитику, а аварийное восстановление и SaaS получили примерно по 40% голосов. В Германии хранение файлов заняло третье место (60%), четвертое досталось базам данных (57%), за которым следует аварийное восстановление (50%) и SaaS (45%). И, наконец, во Франции базы данных (56%) и хранение файлов (53%) заняли третье и четвертое места. Другие варианты, такие как удаленную работу, инструменты для совместной работы, аналитику, SaaS и аварийное восстановление указали не более 40% французских респондентов. Во всех странах на последнем месте оказалось управление документооборотом.

«Руководители ИТ-служб европейских компаний видят в облачных технологиях возможность повысить гибкость и эффективность для поддержания инновационного роста бизнеса. Наша стратегия NetApp Data Fabric позволяет заказчикам обеспечить единое управление данными и эффективно распределять ресурсы в разных типах облачных сред», — комментирует итоги проведенного исследования глава представительства NetApp в России и СНГ Татьяна Бочарникова.