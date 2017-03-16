ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ | АНАЛИТИКА | КОНФЕРЕНЦИИ | ЖУРНАЛ | ТЕХНИКА | ТВ
Mobile Twitter (topnews) Facebook
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
НОВОСТИ
ИНФОГРАФИКА
ФЛЭШ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Европейские компании рассказали, зачем им нужны облака

storage
мобильная версия

Масштабный отраслевой опрос, проведенный NetApp, показал, что предприятия Старого света склоняются к использованию облачных технологий. Наиболее часто к ним прибегают, когда встают вопросы хранения и резервного копирования данных.

Другие новости

Разработана технология хранения данных в ДНК
Рынок инновационных хранилищ данных через 5 лет вырастет до $149 млрд
Система хранения данных NetApp SolidFire стала доступна для российских заказчиков
Все новости

Европейский бизнес склоняется к гибридным облакам

Компания NetApp обнародовала результаты своего первого отраслевого опроса об использовании облачных технологий в Европе. В нем приняли участие 750 директоров по информационным технологиям из Франции, Германии и Великобритании. Анализ их ответов показал, что наибольшей популярностью при переходе компаний на облачные технологии пользуется гибридное облако — этот вариант выбрали большинство всех участников опроса в каждой стране (69% в Германии, 61% во Франции и 58% в Великобритании).

При этом они обращаются к услугам партнеров разного профиля: предпочтение отдается в первую очередь местным провайдерам — их выбрали в общей сложности 26% респондентов в Германии, Франции и Великобритании. Менее популярны гиперскейлеры (18%) и крупные провайдеры облачных услуг или глобальные системные интеграторы (17%). Лишь 3% участников опроса заявили, что вообще не пользуются облачными сервисами или только планируют переход на них. У «облачных скептиков» нет характерных объединяющих признаков — по размеру бизнеса, отраслевой вертикали или, например, «облачной» стратегии.

Безопасность — основная причина перехода в облака

Более половины респондентов (56%) выделили безопасность в качестве основной причины перехода к облакам. Как подчеркивают в компании NetApp, это свидетельствует о том, что передача данных провайдерам облачных услуг не воспринимается как элемент риска. Данные опроса указывают на хорошие перспективы дальнейшего перехода компаний на облачные технологии.

56% опрошенных назвали безопасность основной причиной перехода к облакам: передача данных провайдерам облачных услуг больше не воспринимается как элемент риска

Среди других причин использования облаков европейские ИТ-директоры назвали гибкость (55%) и снижение издержек (54%). Простота в использовании является важнейшим мотиватором для французских (61%) и британских (50%) компаний, а вот в Германии этот аспект был оттеснен на второй план (46%) соображениями защиты данных (53%).

Основная функциональность — хранение и резервное копирование

Основными направлениями использования облака во всех включенных в исследование странах были названы хранение и резервное копирование. Но ими дело не ограничивается. В Великобритании 56% в перечень основного используемого функционала включили хранение файлов, 51% — базы данных и аналитику, а аварийное восстановление и SaaS получили примерно по 40% голосов. В Германии хранение файлов заняло третье место (60%), четвертое досталось базам данных (57%), за которым следует аварийное восстановление (50%) и SaaS (45%). И, наконец, во Франции базы данных (56%) и хранение файлов (53%) заняли третье и четвертое места. Другие варианты, такие как удаленную работу, инструменты для совместной работы, аналитику, SaaS и аварийное восстановление указали не более 40% французских респондентов. Во всех странах на последнем месте оказалось управление документооборотом.

«Руководители ИТ-служб европейских компаний видят в облачных технологиях возможность повысить гибкость и эффективность для поддержания инновационного роста бизнеса. Наша стратегия NetApp Data Fabric позволяет заказчикам обеспечить единое управление данными и эффективно распределять ресурсы в разных типах облачных сред», — комментирует итоги проведенного исследования глава представительства NetApp в России и СНГ Татьяна Бочарникова.