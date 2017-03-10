Рынок инновационных хранилищ данных через 5 лет вырастет до $149 млрд

На инновационные решения для хранения информации в ближайшие годы будут тратить все больше и больше средств. Темпы ежегодного роста в этом сегменте составят около 19%. Быстрее всего будут увеличиваться расходы на решения для облачных сервисов хранения данных.

Бизнес нуждается в инновационном хранении данных

Рынок технологий хранения данных нового поколения будет расти примерно на 19% ежегодно в период с 2016 по 2022 г. Об этом говорится в новом отчете от компании Market Research Future. Ожидается, что к 2022 г. объем данного рынка достигнет отметки в $149 млрд, тогда как в 2015 г. он составлял всего $46 млрд.

«Технологии хранения данных следующего поколения включают в себя портфолио инновационных продуктов и решений, которые позволяют хранить данные компаниям из различных индустрий, включая ИТ-фирмы, автомобильную промышленность, дата-центры и многие другие. В результате увеличения размера файлов и растущих объемов больших и неструктурированных данных, ИТ-компании сталкиваются со значительными проблемами в сфере дата-менеджмента. Решения из комплекса инфраструктуры хранения данных следующего поколения предлагают надежные, быстрые и экономически выгодные продукты, основанные на постоянно растущем спросе», — говорится в исследовании.

Толчком к увеличению спроса на инновационные системы хранения станут растущие объемы больших и неструктурированных данных

Технологии хранения данных следующего поколения включают в себя целый ряд различных продуктов и решений, среди которых all-flash-массивы, магнитные накопители, облачные сервисы хранения данных, гибридные массивы, оптические накопители и другие виды памяти, включая MRAM, гибридную память, 3D-чипы памяти и т.д.

Расходы на облачные решения будут расти быстрее всех

Ожидается, что быстрее всего будут расти расходы в сегменте устройств хранения данных для облачных сервисов, так как такие решения в данной сфере также будут стремительно набирать популярность. Как отмечают аналитики, этому поспособствуют несколько факторов, среди которых спрос на гибридное облачное хранение, постоянно увеличивающаяся необходимость в мобильности ИТ-систем организаций и легкость развертывания облачных решений.

Среди ключевых игроков на данным рынке авторы исследования называют NetApp, Dell, IBM, VMware, Hewlett Packard Enterprise, Sandisk, Micron, Nutanix, Toshiba и Quantum Corp.

А среди регионов мира, наибольшее компании которых нуждаются в решениях для хранения данных следующего поколения, лидирует Северная Америка. На втором месте по активности страны Европы, тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по скорости роста. Среди ключевых драйверов роста данного региона указываются растущие экономики Китая и Индии.

Ранее собственный прогноз по рынку инновационных решений для хранения данных представила компания ReportBuyer. Ее эксперты ожидают, что в период с 2016 г. по 2022 г. рынок будет расти на 16,76% в год, и через пять лет достигнет отметки в $144,76 млрд. Основным фактором, сдерживающим рост данного рынка, ReportBuyer считает проблемы с безопасностью хранения данных в облаках и серверных решениях.