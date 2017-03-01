Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г.

Согласно данным опроса технических директоров ряда крупнейших производителей устройств хранения данных, темпы внедрения флэш-памяти в этом году будут даже выше, чем ожидалось ранее. Эта технология будет становиться все более быстрой и надежной благодаря новым разработкам, а ее стоимость продолжит снижаться.

Флэш станет быстрее

По мнению технических директоров целого ряда крупнейших производителей устройств хранения данных, в 2017 г. внедрение флэш-памяти по всему миру продолжится, а ее популярность даже увеличится в сравнении с прошлыми годами. Эксперты отмечают, что на рынке будут появляться флэш-накопители все большей плотности, а цены на такую память продолжат снижение. Помимо этого, ожидается, что флэш станет работать быстрее благодаря новой волне энергонезависимой экспресс-памяти (Non-Volatile Memory express — NVMe), твердотельным накопителям (SSD) и технологии NVMe-oF (Non-Volatile Memory express over Fabrics — работает не в пределах одного сервера, а позволяет строить сети хранения данных), ускоряющей работу устройств хранения данных.

Возможности флэш-памяти позволят внедрять в нее специальные решения для обработки и аналитики информации

Также специалисты подчеркивают, что применение всех возможностей новых технологий NVMe и NVMe-oF потребует от компаний серьезного обновления устаревших массивов хранилищ данных. Это, впрочем, открывает новые возможности для стартапов, которые готовы предложить необходимые решения пользователям, нуждающимся в твердотельных накопителях с максимально высокой скоростью и минимальными задержками.

Google и Facebook создадут собственные флэш-модули

Помимо этого, в сегменте систем хранения данных для предприятий с наиболее высокими требованиями к скорости и надежности работы, уже появились некоторые инновационные решения.

«Мы продолжим наблюдать ускоренное внедрение флэш, даже с более быстрыми темпами, чем предсказывали ранее. В будущем можно ожидать быстрого увеличения доли флэш-накопителей по всему миру», — заявил Дэниэл Кобб (Daniel Cobb), вице-президент по глобальной технологической стратегии компании Dell.

«Флэш станет доминирующей технологией для хранения данных, и это позволит нам тратить меньше времени на настройку и управление системами хранения информации. Вам больше не придется волноваться о том, устройства производителя какого уровня вы приобретаете, или какие приложения запускать на флэш-памяти. Потому что стандарты флэш одинаковы. Мы преодолели критическую отметку. Это больше не вопрос цены или производительности. При этом, возможности флэш в ближайшее время существенно возрастут благодаря внедрению новых технологий, таких как 3D и TLC. Согласно прогнозам, к 2020 г. у нас будет около 128 Тбайт флэш-модулей, а это означает, что цены существенно упадут», — отметил Ху Йошида (Hu Yoshida), технический директор Hitachi Data Systems.

Эксперты ожидают, что производители СХД и компании, которые производят память для собственных нужд, такие как Google и Facebook, начнут все активнее создавать собственные флэш-модули, понимая все преимущества такого подхода. Например, программируемость флэш-памяти позволяет внедрять в нее специальные решения для обработки и аналитики информации. Также флэш позволяет добавлять такую функцию, как компрессия данных без какого-либо серьезного влияния на производительность.

«В краткосрочной перспективе мы будем наблюдать агрессивное внедрение 3D TLC. Уже можно наблюдать увеличение числа запросов на поставки all-flash массивов памяти, и я думаю, что в текущем году их число будет только увеличиваться», — добавил Винсент Хсу (Vincent Hsu), технический директор IBM Storage.