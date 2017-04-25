Студенты Университета Иннополис учатся управлять данными на NetApp

В Университете Иннополис в Татарстане для использования в учебных целях установлена система хранения NetApp FAS. Функционал СХД поможет студентам обеспечить резервное копирование и повысить отказоустойчивость виртуальных машин, используемых для создания учебных проектов и лабораторных работ.

«Мы рады, что Университет Иннополис, одно из лучших учебных заведений страны в сфере ИТ, использует технологии NetApp. Оборудование и функционал NetApp будет использоваться в лабораториях, где студенты осваивают современные технологии работы с данными в различных средах. Полученные навыки и опыт помогут им стать высококвалифицированными специалистами, использующими преимущества современных технологий управления данными для развития своего бизнеса», — отметила глава представительства NetApp в России и СНГ Татьяна Бочарникова.

С ней согласен и руководитель отдела информационных технологий Университета Иннополис Айрат Салахов: «Решения NetApp планируется использовать для решения задач лабораторий вуза и студенческих стажировок. Такая практика поможет студентом улучшить навыки проектного управления и получить опыт решения конкретных прикладных задач».